En bra kylare är inte bara en fråga om temperaturer - det handlar lika mycket om ljudnivå, byggkvalitet och utseende. Vissa svär vid luftkylare från klassiker som Noctua eller Be Quiet!, medan andra föredrar de estetiska AIO-lösningarna från exempelvis Corsair eller NZXT.

Kanske har du en trogen favorit som alltid levererar, eller så väljer du helt enkelt det som passar bäst i bygget just nu. Oavsett om du prioriterar prestanda, tystnad eller estetik - vilket märke är din personliga favorit?

Välj ditt favoritmärke nedan, eller flera om du brukar blanda beroende på typ av kylare.