Vinnartröjan från vår stora t-shirt-tävling går snart ur sortimentet, så om du inte hunnit lägga vantarna på @Homdax ikoniska design är det nu eller aldrig som gäller.

"Jag överklockade min själ - nu bootar den inte längre" är en sorglig historia, förmodligen både med djup och gnutta sanning. Exakt vad som hände @Homdax vet vi inte men plagget ger lagom mycket igenkänning för den som någon gång dragit en volt för mycket.

Designen finns i både t-shirt och piké, XS–4XL. Passformen är perfekt och kvaliteten likaså. Allt överskott från försäljningen går till @Homdax.

Sista chansen att lägga vantarna på t-shirten är på söndag, 26 oktober. När tiden är slut, är den slut. Precis som själen. Det är fri frakt på ordrar över 500 kronor, så lägg till något extra i korgen!

T-shirt Överklockade min själ - 299 kr