C++ linked list class. Lyckas inte med Remove funktion.

Tjena! Jag försöker skapa en list class baserad på sammankopplade noder. Så här ser Remove funktionen ut:

void Sorted_List::remove(int value)

{

Node* tmp = first;

Node* old = tmp;

if (first->data == value)

{

tmp = first->next;

delete first;

first = tmp->next;

}

else

{

while (tmp->data != value)

{

if (tmp->next == nullptr)

{

return;

}

old = tmp;

tmp = tmp->next;

}

old->next = tmp->next;

delete tmp;

}

size_of_list -= 1;

}

Den fungerar så länge jag inte försöker ta bort det första objektet i listan, då går den inte att köra. Vad gör jag fel?