Projekt programmering 1 c#

class Program { public static void Main(string[] args) { Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue; var covid = new CovidBuss(); covid.Run(); // startar programmet Console.Write("Tryck på någon tangent för att AVSLUTA. . . "); Console.ReadKey(true); // } class CovidBuss { const int MAXPLATSER = 25; //Anger en variabel som visar att max antal platser är 25. public int[] passagerare = new int[MAXPLATSER]; // skapar en ny vektor(array) namnet passagerare med 25 fält[]- public int antal_passagerare = 0; // Utgångsvärdet för antal_passagerar är 0 public void Run() { int val = 0; do // skapar en do-loop { // MENY på konsollen med 4 olika val användaren kan göra Console.WriteLine(" [M] [E] [N] [Y] "); Console.WriteLine("_________________________________________________________________

"); Console.WriteLine(" ------ Välj något av dessa 5 alternativ ------

"); Console.WriteLine("[1]----> Låt en passagerare kliva ombord bussen"); Console.WriteLine("[2]----> Presentera den totala åldern på samtliga ombord bussen"); Console.WriteLine("[3]----> Räkna ut samtliga psassagerares snittålder"); Console.WriteLine("[4]----> Skriv ut antal passagerare ombord och deras ålder"); Console.WriteLine("[0]----> Avsluta / stäng denna M E N Y "); Console.WriteLine("_________________________________________________________________"); val = int.Parse(Console.ReadLine()); //tar emot inmatningen i string och gör om den till typen int switch (val) // skapar ett switch-statement som körs mot de inmatade värdet som använder knappar in { case 1:// hör i hop med knappval 1 vilket lägger till en passagerare Add_passenger(); // anropar metoden add-passenger break;// stopp på case 1 case 2: // hör ihop med knappval 2 vilket räknar ut totala åldern på samtliga ombord Calc_total_age(); // anropar metoden calc totalt age break;// Stopp på case 2 case 3:// hör ihop med knappval 3 vilket är att räkna ut snittåldern på samtliga ombord SnittAlder();// anropar metoden calc_average_age break; // Stopp på case 3 case 4:// hör ihop med knappval 4 vilket är att skriva ut antal passagerare och deras ålder Print_buss();// anropar metoden print_buss break; // Stopp på case 4 case 0:// Hör till knappval 0 vilket stänger/avslutar menyn break; // Stopp på case 0 default: Console.WriteLine("Något blev fel, knappa in alternativ 1-4 eller 0 om du vill stänga MENYN)"); break; } } while (val != 0); // } public void Add_passenger() { Console.WriteLine("Vi lägger nu till passagerare ombord bussen

"); Console.Clear(); // Rensar konsollen Console.Write("Hur många ska få kliva ombord bussen? Ange antal: "); int antal = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); // konverterar svaret från användaren från string to int for (int i = 0; i < antal; i++) // skapar en for-loop som körs igenom samma antal som användaren knappade in { Console.Write("Hur gammal är personen som kliver ombord? Ange ålder: "); int nyOmbord = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());//Konvertera string till int passagerare[i] = nyOmbord; //Adderar värdet till vektoren } } public void Print_buss() { Console.WriteLine("Här presenteras åldern och antal passagerare ombord "); for (int i = 0; i < passagerare.Length; i++) // kör en for-loop { Console.WriteLine(passagerare[i] + "är år gammal"); } } public int Calc_total_age() { int summaTotal = 0; // skapar en int-variabel där värdet från början är noll for (int i = 0; i < passagerare.Length; i++) // skapar en for-loop { summaTotal += passagerare[i]; } Console.WriteLine("Den totalla summan i ålder hos passagerarna är {0}, ", summaTotal); return summaTotal; // tar emot värdet } public int SnittAlder() { Console.Clear(); // Rensar konsollen Console.WriteLine(" Nu ska vi räkna ut snittåldern på de personer som klivit om bord bussen

"); int hurGammal = 0; // skapar en varibael och visar att värdet är 0 innan for-loopen körs for (int i = 0; i < passagerare.Length; i++) // skapar en forloop { hurGammal += passagerare[i]; } Console.WriteLine("Snittåldern ombord bussen är" + hurGammal); return snittGammal; // retunerar variabeln/värdet snittGammal } } } }