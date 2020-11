Apple GDPR-anmäls i Tyskland och Spanien

Som google och Samsung loggar mig. De vet min vikt minst 2 gånger per dygn. Min puls 12h om dygnet, hur mycket jag går, cyklar m.m, de vet "exakt" var jag är hela tiden. Jag kan själv i Google Timeline se t.ex. den 7 juni 2017 mellan klockan 14:12 och 14:57 besökte jag en viss tjej osv.Men samtidigt gillar jag all denna övervakning då jag använder den för att se var jag har varit etc.

Och då blir min inställning till Apples övervakning lite meh. Min visst bör man kunna stänga av övervakning.

*edit*

När jag sitter och äter på en restaurang får jag ofta upp en förfrågan att har du ätit där, vill du ge en recension?

Om något år blir det exakt samma sak när man besöker en tjej eller en kille, där Google frågar om man vill skriva ett betyg?