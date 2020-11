Hej.

Jag sitter på följande hårdvara:

Intel I9 9900K

Gigabyte 3070 OC EAGLE 8G

Fractal Define 6

Asus ROG Strix Z390-F Gaming

Noctua NH-D15S - Silver

Just nu kör jag

1 toppmatad 140mm fläkt fram som blåser in

2 frontmatade 140mm som blåser in

1 bottenmatad 140mm som blåser in

1 bakmatad 140mm som blåser ut

Fråga 1

Är CPU'n satte jag som PWM styrd via chassits fläktkontroll resterande satte jag på DC styrning, är det rätt? fläktarna är 3 pins honor så gissar att dom ska sitta på DC.

Fråga 2

Kan jag optimera fläkt placeringen något? Nu i idle ligger tempen i chassit på runt 31-33 och när jag kör OCCT så går dom upp mellan 45-50 samt GPU 35.

Kör CPU'n i stock utan turbo läge men funderar på att sätta på den och köra alla kärnor på 4700 MHz och vill då ha ned värmen

och ljudnivån.

Kommer troligen byta ut mina 140mm fläktar till PVM om det finns tillräckligt med 4 pins kontakter på chassits kontroller.

Mvh David