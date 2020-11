Hjälp att tvinga 2080 Ti gå idle (2D) när jag alt tabbar från spel

Jag gillar starta igång ett spel och sedan ha det i bakgrunden och köra nått annat medans när jag inte spelar istället för att stänga av spelet.

Till exempel kör jag Warzone och ställer in 5 fps som max för out of focus custom frame limit.

Men när jag Alt tabbar så går min gpu ner till 1350mhz och 8000mhz mem som lägst.

Går det på något sätt att få ner den till 300-420 mhz och 405mhz mem (vilket den ligger på nu utan något spel i bakgrunden)?

Finns det någon program som kan tvinga den till 2D utanför spel?

Ser ingen sån inställning i msi afterburner.