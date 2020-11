Hejsan!

Letar efter ett nytt spela att spela tillsammans med min flickvän. Vi har nyligen spelat The Division 2 och ÄLSKADE det!

Vi är därför på jakt efter något som kan uppfylla de sakerna vi tyckte var så bra med Division 2. Några andra spel som varit väldigt populära hemma hos oss har varit The Witcher serien, Assassin's Creed serien och The Forest.

Spelet MÅSTE vara 3D, gärna 3rd person men 1st person funkar också.

Spelet ska gärna innehålla någon sorts av level-system eller loot-system.

Måste inte vara moderna vapen utan kan även vara svärd/yxor eller liknande.

Någon sorts story hade varit att föredra så man inte springer runt som vilsna höns i en enorm värld och bara letar loot, men sen är det jo alltid schysst med lite open-world möjligheter också.

Ett spel likt The Forest hade också fungerat men då måste det vara riktigt bra!

Vet ni något som kanske hade varit intressant så lämna gärna en kommentar med ert förslag, tacksam för alla svar!