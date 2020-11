"NO! I dont wanna die. There are still too many things I don't own..."

I7 8700K | Asus Prime z370-a | 32GB | Asus 2080ti OC | Samsung 970 m.2 250 + 1000 | 3 x Asus 27´ 1440p 165hz

NAS1 Synology DiskStation DS216j 2x8TB WDred / NAS2 Synology DiskStation DS216j 2x8TB Ironwolf