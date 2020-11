Uppgradera 10 år gammal dator, HJÄLP!

Ser inga fel med den listan, bra plockat.

Grafikkort är väl en ganska intressant fråga just nu. Det borde gå att få tag på ett 1080ti till vettiga priser, det skulle jag tittat på iaf. Det pågår just nu ett större generationsskifte på grafikkorten, så många av high end korten kommer att hitta ut på beg marknaden under hösten / vintern

Det är nämligen vad jag kör på idag, amd 3600 och ett msi 1080ti trio. Funkar till allt i princip i upptill 1440p.