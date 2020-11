Bärbar dator brf styrelse ca 5000

Tjenare!

Söker mest bang for the buck laptop för administrativt arbete. Kommer användas i min BRF under möten av sekreteraren för att göra anteckningar samt visa eventuella slides. > 4 timmar batteritid och får gärna ha åtminstone lite premiumkänsla om det är möjligt för den lilla summan, eller åtminstone i alla fall inte skrika billig. Kan säkerligen överstiga budget med någon tusenlapp om det bidrar med något extra.

Tips uppskattas!