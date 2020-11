Tja,

Beställde precis Ryzen 5600x men kommer behöva beställa ett nyare moderkort då jag kör x370 idag. Problemet jag kom på nu är att jag idag använder en 1600x som b550 och x570 saknar stöd för. Finns det något moderkort som shippar med stöd för Ryzen 5000 out of the box eller ett moderkort som stödjer 1000-serien som också kan uppdateras till 5000-biosen?

Tack på förhand. //Kabbe