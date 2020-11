Bara utblås fungerar

Sätt fläkten på CPUn så att den blåser åt samma håll som den bakre fläkten.

Att bara ha utblås ifrån lådan och inte ha några fläktar som suger in luft för att luft kommer in i lådan där det är lättast och kanske inte alltid där du hade velat.

Det betyder att om du hade dammfilter framför fläktarna som sög in luft så vart det de hållet som luften kom och dammpartiklar stoppades av filtret.

När du bara har utblås så tar luften och kommer in lite vart stans - dvs inte optimalt.

Men hur sub-optimalt detta är för dig kollar du ju själv ganska enkelt genom att öppna Task managern och titta på temperaturerna. Är de inom gränsvärdena och du är nöjd med det.. tja varför göra mer.

Men jag hade inte kört som dig utan istället flyttat den fungerande fläkten som insug ifall det inte gick att fixa nya fläktar till det. (och sett till att CPU fläkten blåser bakåt i lådan)