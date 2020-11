Site to site VPN (Unifi)

Försöker få koll på det här med site to site VPN.

Försökte tidigare att koppla ihop två stycken USG-enheter på olika locations via manual IP sec.

Det gick tyvärr inte och i dagsläget kan jag inte ändra inställningarna på den ena sidan då jag ej har adminrättigheter där så att säga. Den andra sidan är hemma hos mig där jag har Bredbandsbolaget in på Wan i USG:n. Jag använder subnät 192.168.3.x på den.

Det jag provade nu på den andra sidan är att sätta en LTE-router (brandvägg avstängd och wifi avstängt - 192.168.1.x) som går in i Wan från en av portarna bak. USG:n ligger på 192.168.2.x). Kollar jag under enheter så står USG:n som 192.168.2.1 men kollar jag under Wan så står den som 192.168.1.100. Där hade jag velat ha en publik ip-adress som jag sedan använder när jag ställer in manual ip sec.

Kan jag göra någon inställning på LTE-routern så att USG:n på den sidan också får en publik IP-adress vilket lär krävas för att få igång VPN-kopplingen?