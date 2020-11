Nvidia lägger till AI-uppskalning för Geforce Now i Shield TV

Skrivet av Thor: Är det en låst androidversion sett till vilka appar man kan hämta hem som det är på TV apparaterna som säljs, eller är det "original" android? Stör mig på att vissa appar inte går att installera på TV:n (comhem play som exempel här), samt att chromecast inte fungerar superoptimalt på apple enheter. Så funderat över en sån här låda lite från och till. Men då hänger det helt på nuvarande app-stöd, samt framtida. Gå till inlägget

Android TV is a version of the Android operating system developed by Google for television sets, digital media players, set-top boxes, and soundbars.

https://en.wikipedia.org/wiki/Android_TV

Vilka appar är det du söker?

P.s. är det någon app som saknas kan man oftast "sideloada" dem, så fick jag göra med Cmore (som inte har stöd för Android TV ännu, vad jag vet, kan dock ha förändrats vid det här laget, har inte testat igen på ett tag).