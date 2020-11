Cyberpunk 2077 demonstreras på Xbox One X och Series X

Blir mer och mer osäker på det här spelet ju längre det går alltså. Alla förhoppningar om att det ska vara det bästa sen Mass Effect 2 är nästan dödade, mest för att ju mer jag ser ju mer känns det som Borderlands meets GTA meets Deus Ex, men jag vill ha Mass Effect meets Deus Ex. Combat:en verkar för "gamey" alltså man kan ta för mycket stryk och fienden lika så (ME hade iaf hyffs att ha förklaring in game i form av personliga sköldar), dmg numbers tycker jag inte alls passar i ett RPG. Hela open world grejen är ju såklart grym men det känns mer som GTA där det blir huvudpersonen, där staden är det man ska älska inte storyn, inte karaktärerna. Ser också ut som GTA i form av feature > polish, jag tycker mer om Mass Effect som också i stort är open world (förvisso inte 2:an men Andromeda t.ex.), eller Deus Ex, men där mängden features är begränsat och krutet lagt på att göra de som finns så bra som möjligt. Deus Ex bitarna gillar jag, de verkar fångat Cyberpunk bra, stundtals lite för mycket spektakel men har hittills inte sett något som får mig att tro att de gått helt överstyr men Borderlands tendenser finns där t.ex. karaktären vid 8:05, mer spektakel än substans. Vill inte ha humor som centralt tema men det verkar vi slippa. Dock ser combat:en ut som Borderlands där jag hade velat ha Deus Ex eller ME, men det är nog minst viktigt i sammanhanget.

Är orolig helt enkelt!