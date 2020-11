Hej

Den ena av mina datorskärmar (en 27" Crossover) har nyligen slutat visa bild men är fullt funktionell på alla övriga sätt. Den visas under display settings på Windows 10, i enhetshanteraren under bildskärmar och det går att röra musen från min andra (fungerande) skärm till den i "extend mode". Under inloggning vid uppstart hamnar lösenordsrutan på den svarta skärmen, men jag kan skriva in lösenordet ändå och efter det startar den fungerande skärmen med windows skrivbord. Försnämnda skärmen förblir dock svart. I början gick den att "kick-starta" genom att dra ut kontakten till AC-adaptern och sen koppla in den igen, men det har slutat fungera. Vid tryck på strömknappen på skärmen lyser den ibland upp med bild på skrivbordet snabbt för att sedan slockna igen.

Jag har bl.a. testat:

Att byta ingång på grafikkortet

Att byta DVI-kabel

Eftersom allt verkar fungera på den utom det faktum att pixlarna inte lyser upp är min teori att det är något fel på strömförsörjningen och därmed möjligen AC adaptern. Kan det vara ett rimligt antagande eller är skärmen förlorad?

Uppskattar alla teorier eller åsikter!