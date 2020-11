Ny dator på Black Friday

Hej!

Jag ska köpa en nya komponenter till en ny stationär dator som skall införskaffas på Black Friday. Jag har redan införskaffat ett grafikkort, PNY GTX 2070, men jag klarar mig såklart inte på bara det. Jag är inte påläst angående datorer och skulle därför vilja kolla mer er experter.

Jag slog ihop denna via komponentkoll, men vet inte om den är så bra. Ni får gärna återkomma med förslag då jag är ute efter maximal kvalitet per krona (jag är student). Är det något man bör kika på extra noga under Black Friday? Något som brukar gå ned i pris?

Tack på förhand.