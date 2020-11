11 år sen sist - men nu är det dags för en ny burk! Köpråd/Nya tankegångar sökes

Inte hunnit med mycket spelande med familj och allt vad det innebär men sen C&C remastered började ta form så har längtan åter tänts för en bra speldator för mig och barnen.

Jag har börjat plita på vad jag tror är en resonabel burk att spela det mesta som finns nuförtiden samtidigt som jag har en väg framåt gällande uppgraderingar om en sådär 3 år. (därav valet av Ryzen 5 3600 och inget mer extremt då det verkar smälla på rejält på processorutvecklingen just nu) Dessutom så hoppas jag att valet av Mobo kan hålla den kompatibel i övrigt.

Det mest avancerade spelet som jag siktar på just nu är såsom så många andra Cyberpunk 2077 samt i framtiden Elder scrolls 6 (förhoppningsvis inom 4 år om det någonsin kommer ut)

Skärmen blir en xiaomi mi curved gaming monitor 34 men den är utöver budgeten.

Gällande prisgräns så tror jag inte samvetet tillåter nåt dyrare än 14000, plus några hundringar gör nog inget.

Vad tycker sveriges samlade experter om de komponenter som jag siktat in mig på?

Finns det några smartare komponentval samt hur ska man tänka inför kommande black friday hysteri?

Just nu så lär jag mest sikta in mig på ett antal komponenter+likvärdiga alternativ och slå till om några av dessa hamnar i rean.

https://komponentkoll.se/bygg/dqGTo

Nåt som sticker ut/verkar dumt eller onödigt?

Jag funderar på att bygga ihop den själv , men det kanske blir nån byggartjänst(typ INET) om jag börjar känna att det blir mig övermäktigt...

Tack på förhand!