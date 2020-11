RAM till 5900x och Asus x570 Prime Pro?

Det är Samsung b-die.

Lägger du på ett C (32GTZNC) så är det hynix, tror det är d-die de kallar den, typ800kr billigare

Kan man se på timing också. Samsung B-die cl 16 är 16-16-16-36 medans hynix är 16-19-19-39.

Har själv ett hynix kit men inte testat att klocka det än. Jag har hört att det är rätt okay på att klocka.

Tror alla g-skill trident z minneskitt som är 16GB per sticka är dual rank och då är det det optimala för ryzen att köra ett 32gb git med två stickor. Jag har inte hunnit kolla hur prestandan ser ut med 4 stickor DR minnen mot 2 st (som detta kittet är), utifall man vill upgradera senare.

Asus QVL för det moderkortet verkar inte helt updaterad jämfört med nyare brädor.