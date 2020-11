Hjälp! Kan inte ställa in AIO-pumpen!

Hej. Tack för att du klickat tråden.

Jag kan inte ställa in min AIO-pump på något sätt.

Specsen:

AIO: Asus Ryuo 120 mm

MB: Asus Strix H270i Gaming

FW: Uppdaterade båda för säkerhets skull igår kväll.

Moderkortet har 3 fan headers: 1 AIO-pump/fan, 1 CPU-fan, 1 Chassi-fan. Har dubbelkollat att jag kopplat in rätt. AIO:n är också inkopplad på Sata-power och via USB till moderkortet, men jag vet inte exakt vilken funktion det har utöver lighting osv.

Pumpen dyker upp i UEFI-main-sidan med ett visst varvtal precis som de andra fläktarna. Men går jag in i Q-fan finns den inte där. På en annan dator - med Asus Ryuo 240 mm och Asus Strix Z270G - som jag sålde, gick man in under advanced / monitor och valde Manual på pumpens fläktkurva för att sedan gå tillbaka till Q-fan och ratta som man ville. Det finns inte ett val för Manual här.

Kika bilderna för att se vad jag menar:

I Asus:s allehandaprogram Armoury Crate kan man ställa in fläktkurva för AIO:ns egna fläkt-headers som går ut ur pumpen, men det är ju inte det jag behöver.

Har sökt online på allt detta men hittar inget som hjälper mig.

Jag är oerhört tacksam om någon kan hjälpa mig på vägen här.

Tack, mvh / hypermode