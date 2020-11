Nyare processor äldre moderkort

Skrivet av takeoninja: Ingen personlig erfarenhet av den sockeln men kollar vi på Wikipedia så verkar det funnits olika revisioner av just 1151 där olika stödde olika CPU generationer utan vare sig bakåt eller framåt kompatibilitet. https://en.wikipedia.org/wiki/LGA_1151 Ditt kort är 100 serien (Z170) och har därmed stöd för Kaby Lake som senast vilket är dessa CPU:er https://en.wikipedia.org/wiki/Kaby_Lake#List_of_7th_generatio... Gå till inlägget

Skrivet av SanguinSE: Chipsetet på moderkortet, Z170, stöder bara 5e och 6e generationen Intel CPUer. Här är en komplett lista:

https://www.msi.com/Motherboard/support/Z170A-KRAIT-GAMING.ht... Gå till inlägget

Skrivet av Tobitheo: Du glömde 7e gen 😉 Gå till inlägget

who are you, so wise in the ways of science?

Ah underbar information, inte vad jag ville höra men jag slipper gissa

Stort tack för hjälpen!