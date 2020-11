Black Friday 2020 – Tips, erbjudanden och diskussion

Produkt: Sony STR-DN1080

Länk: https://www.elgiganten.se/product/ljud-hifi/forstarkare-recei...

Kategori: Ljudsystem

Prisjakt: https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4261231

Pris: 3790kr

Priset har inte börjat gälla i skrivande stund och man måste vara medlem.

Trots att den har några år på nacken så är det fortfarande en riktigt bra receiver. Har vunnit årets bästa receiver under £500 hos What Hifi tre år i rad tror jag (https://www.whathifi.com/sony/str-dn1080/review). Till detta pris är det inte mycket att tveka på om man är ute efter en hygglig förstärkare för surround i vardagsrummet. Kanske inget för den som vill koppla in en PS5 och få ut högsta upplösningen, men 4k går utmärkt. Jag har en själv i vardagsrummet och är grymt nöjd.