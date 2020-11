Vad är egentligen en IP adress, DNS, DHCP, sutnät, gateway. AKA grunderna gällande nätverk, servrar och kommunikation.

Skrivet av Jakjan: Tja, så jag går datorteknik på gymnasiet och det kanske låter lite konstigt men jag är väldigt intresserad i nätverk och kommunikation.

Problemet är att i början av utbildningen så lärde vi oss om alla grunder om vad en server är och hur allt fungerar i ett nätverk och aa, allmänna saker om det. Men jag blandar glömt bort hur allt egentligen funkar och tror att jag lär mig mer av folk som skriver för då kan man få mer simpla svar. Jag håller också på med windows server 2019 och massa annat sådant på min praktik samt på skolan, och det är skit svårt att fatta vad folk snackar om när dom säger något om DNS, IP, subnät etc etc. Så att få ner grunderna är nog det jag behöver göra före jag gör något annat. DNS = domain name system, Jag har ingen aning längre. IP adress = det finns en privat som börjar med 198.168 och är den adressen som är på ett LAN nätverk så alla datorer kan kommunicera med varandra, och sen en Public IP adress som typ börjar på 10.11 eller något sånt och det är den adress som är uppkopplad till internet/din ISP. DHCP = ger dig automatiska adresser som ändras, alltså det är inte en fast adress. Gateway = den adress som kommunicerar med din router och internet. MAC adress = är adressen på ditt nätverks kort. Som jag tror routern använder för att kommunicera med din dator. Subnät = har ingen aning. Nu skrev jag det som jag har lärt mig, jag skriver inte det som jag precis läst på Google utan det som jag kan i bakhuvudet från början. Så om det är något som ni ser som är helt fel försök att förklara det först simpelt och sen kanske lite mer djupare. Kanske lite konstig tråd men här hittar jag dom bästa när det gäller frågor som jag inte kan få svar på eller om jag inte är nöjd med dom svaren jag får från nätet. Tack så mycket för all hjälp ni ger mig:) Gå till inlägget

Kan rekommendera att du studerar ccna routing & switching på egen hand. Finns massvis på youtube "keith barker" bl a och Udemy, kostade lite pengar men typ 100 kr för att få tillgång till massa info på livstid. De 2 gick jag igenom för mina ccna r&s/wireless certs, samt köpte en bok ifrån cisco. Speciellt cisco boken kan jag rekommendera att ha, alltid trevligt att enkelt kunna gå tillbaka å friska upp minnet.

Oavsett vad man jobbar med så behöver man ha grunderna för att klara sig (de som inte kan nått om det kan i princip inte ens installera en Windows server i ett nätverk), så kan du det som ingår i ccna routing & switching så har du allt du behöver för att kunna jobba och hänga med i "lunchrummet" Att skriva för certet är inte nödvändigt men bara du gått igenom informationen iaf 1-2 gånger.

Införskaffa gärna lite utrustning om du har pengar till det, 2 routrar och 2 switchar. Finns en programvara ifrån cisco som är väldigt bra att labba med också, men inte helt enkelt att komma igång med om man inte har koll på nått. Så där skulle ex 2st ER-X ifrån ubiquiti funka för att testa brandvägg och routing. Samt 1-2 switchar som är managerbara. För att kunna labba med vlan å enklare saker.

Edit: Kom på jag kan svara på dina tankar också

DNS = se detta som telefonkatalogen. Du kommer ihåg namn istället för nummer. www.sweclockers.se istället för 158.174.189.9. Används enbart för oss människar ska kunna komma ihåg saker å ting i det stora hela. Ett nätverk fungerar utan en dns. Men då måste du knacka ip-adresser om du ska göra nått = inte så smidigt och användarvänligt.

IP adress = Se detta som telefonnummer, Ska vara unikt. Från ex ovan: 158.174.189.9

DHCP = Delar ut ip adresser automatiskt så du ska slippa skriva in det manuellt på varje maskin. Tänk om du har 200 enheter. Inte så kul att behöva skriva in manuella uppgifter för ip, nätmask, gateway, dns

Gateway = Routern som skickar ut dig på nätet (vanligtvis innehåller den också en brandvägg). Den som slussar dig ifrån privata nätet till internet bl a. Gateway och router är i princip olika namn för samma funktion/sak. Din router i hemmet du fått ifrån din ISP är din gateway ut på internet.

MAC adress = fysisk adress på din NIC (unikt för alla, i princip.) Se det som en gatuadress. Binds till ett ip. Används i switchar på layer 2 i "OSI-modellen", kan också vara bra att googla hur den fungerar, där layers 3 är ip-nummer.

Subnät = En spann med adresser, absolut vanligast: 192.168.0.0/24 = 192.168.0.1-254, där 0 anger nätet, och 255 är broadcast, dvs de är låsta och kan inte användas av någon enhet, typ. Detta ex är enbart för lokalt bruk. Du kan kolla på google för att hitta vilka spann det finns. Man kan dela in subnäten i 3 klasser. A, B och C. Skillnaden är tillgängliga adresser. Och några adresser är dedikerade för olika saker absolut vanligaste är nog: 127.0.0.1 = din lokala dator.

Alla dessa saker med mer därtill gås igenom av ovannämnda böcker, youtube etc.