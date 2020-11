Vilken SSD till en Zenbokk UX32VD

Kollar just nu på Webbhallen. Betyder det att man kan använda alla 2.5" SSD? Är det standard-kontakter etc? Är det alltså SATA jag ska ha? Något märke som är att föredra? Tänkte att det är lika bra att köra 1Tb om det fungerar.

Den här verkar populär:

https://www.webhallen.com/se/product/291542-Kingston-A400-960...

"Powered by a latest-gen controller for read and write speeds of up to 500MB/s and 450MB/s, this SSD is 10x faster than a traditional hard drive for higher performance, ultra-responsive multi-tasking and an overall faster system"