Lyssna på olika låtar (Via Spotify) på två olika Google-högtalare

Jag har två Sonos One (Gen 2) hemma. Via Sonos-appen kan jag spela upp en låt på den ena och en helt annan låt på den andra, samtidigt, via Spotify. Smidigt och hur enkelt som helst. Jag har ett vanligt Spotify Premium-konto ska sägas. Inget familjekonto eller så.

Förstår jag det rätt när jag säger detta är fullständigt omöjligt med två Google-högtalare (i mitt fall Nest Audio). Där pausas musiken i den enda högtalaren om jag spelar upp något i den andra. Fortfarande via samma Spotify-konto. Är det verkligen inte möjligt?

Jag vill alltså inte gruppera två högtalare och spela samma låt i båda. Jag vill spela olika låtar i de olika högtalarna samtidigt, precis som i Sonos-högtalarna.