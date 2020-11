Köpråd: Istället för Samsung 980 PRO 1TB

Skrivet av Ddroid: Behövs ett så snabbt kort? Gå till inlägget

Tumregeln för alla Samsungs PRO-modeller är att om du måste ställa den frågan så är svaret nästan alltid nej.

Ser också att de finns olika typer av lagring: QLC/SLC/TLC/MLC?

Det är vilken typ av minne de använder, och mer specifikt hur många bitar per minnescell de har. I ordningen SLC, MLC, TLC och QLC så är det 1, 2, 3 respektive 4 bitar per minnescell, vilket innebär att QLC kan lagra mest per kretsyta. Däremot blir prestandan sämre, så det blir en avvägning mellan lagringstäthet (och därmed pris) mot prestanda. Det vanligaste bland lite bättre SSDer nu för tiden är TLC, medan QLC främst används i sämre budgetmodeller.

Pris runt ca 2500kr.

Kingston A2000 om du bara vill ha något som kommer fungera alldeles utmärkt för en vanlig speldator, Samsung 970 EVO om du vill ha något lite snabbare.