Hjälp en okunnig köpa dator!

Hej! Som rubriken lyder är jag väldigt okunnig med datorer men spenderar mycket tid vid en så antar att det är lika bra att lära sig? Hur som helst så skulle jag vilja uppgradera min dator då den verkligen inte klarar av spel utöver osrs och cs go (knappt). Som jag förstått så måste alla komponenter passa ihop med varandra för att det ska gå runt. Vet inte vad jag ska skriva mer än det då min kompetens inom detta är 0. Men hjälp mig gärna... Här är en ss från gyazo. Så borde jag köpa en helt ny dator eller kan jag använda gamla komponenter som jag redan har och bara byta ut vissa eller är enklaste sättet att köpa allt nytt? Vill gärna spela spel i klass med Call of duty modern warfare och rainbow six siege med hyfsad stabil fps 120+. Tack på förhand.

https://gyazo.com/4c3bb3499c4436200544f53e9ebb0a51