Speldator: Stora frågetecken kring GPU & CPU vid nybygge.

Hej.

Min nuvarande dator har nått vägs ände efter sju eller åtta år, och ekonomin är tillräckligt god för att uppgradera hela systemet framöver.

Jag jobbar en del på datorn, dock inget krävande - så det är mest spel som avgör. I dagsläget spelar jag förvisso inte så mycket, men det kommer bli mer med en ny dator. Cyberpunk, Hogwarts, Far Cry, CS, Dota, Vampire the Masquerade, Hitman 3 - ni märker, listan är lång (och kommer säkert revideras under året).

Jag har försökt läsa på angående GPU, och jag ser för- och nackdelar med både 6000- och 3000-serierna. Personligen känner jag att det mest handlar om tillgång när jag väl får rätt på vad jag ska beställa - om ingen slår näven i bordet och bestämmer åt mig. Svårigheten för mig ligger i att bestämma om det är 3080/60800XT jag ska titta mot eller 3070/6800. (Känner väl att rankingen är 3080/6800XT - 3070 - 6800 om man ser till pris och prestanda, eller?) Och samma gäller egentligen CPU, om jag ska landa i 5600 eller 5800.

Har tagit fram ett bygge och tar tacksamt emot tips.

Övriga delar:

Chassi - Vill/måste vara svart och gärna utan fönsterdel.

RAM - Såg jag rekommenderas i andra trådar.

MoBo - Har förstått att det är bra.

PSU - Eh... "Sortera efter: Mest populär"

Så, sammanfattningsvis:

5600 vs. 5800

3000 vs 6000

Tankar kring övriga delar?

Skärmen jag använder är Acer 24" Predator XD240H 144 Hz.

Tusen tack för hjälpen.

Edit: Jag har inget emot att lägga mer pengar på GPU & CPU, men om det räcker med de billigare versionerna för vad jag kommer använda datorn till är det såklart bra - mer pengar till annat då ju...