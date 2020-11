Mini ITX AMD Ryzen 5 3400G

Hej!

Har en till mini itx dator till salu. Allt är nytt och kommer med kvitto och garanti.

AMD Ryzen 5 3400G

NH-L9a-AM4 low profile kylare

Asrock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac

Inwin Chopin chassi med 150 watt PSU

Minnen ingår inte.

Länkar till delarna

https://www.webhallen.com/se/product/302710-AMD-Ryzen-5-3400G...

https://www.webhallen.com/se/product/276254-Noctua-NH-L9a-AM4

https://www.asrock.com/mb/AMD/Fatal1ty%20B450%20Gaming-ITXac/

https://www.in-win.com/en/gaming-chassis/Chopin

3000kr prutat och klart. Tar även bud, men säljer inte under 3000 kr.

Säljer till vem jag vill etc etc etc

