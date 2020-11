XMP failar plötsligt, vad göra?

Ok så jag har kört "standard" XMP, helt enkelt bara aktiverat det och mina minnen har då körts i 3200Mhz. Nu helt plötsligt såg jag att XMP var off, så testade att aktivera det igen men då vägrar det fungera. Har testat "memory try it" - någon funktion i MSI med några förvalda inställningar, inga av dessa fungerar. Lyckades boota med ett av valen, 3000Mhz CL14 men efter 5 minuters spelande fick jag bluescreen.

Har 2x8GB G.Skill 3200Mhz CL16 Ripjaws V

MSI Z390-A PRO

9600k

Vad ska jag göra? Allt fungerar bra med XMP off, men då körs minnena i 2133Mhz vilket gör att jag får kass prestanda i spel (märkbart).

Jag är riktigt kass på allt vad gäller RAM minnen så alla tips och råd uppskattas. Kan jag testa någon form av "standard" manuell inställning för dessa minnen eller vad gör jag?