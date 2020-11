Hjälp mig välja mellan dessa 4 laptops! Huawei, Surface, Spectre

Jämförelsebild sida vid sida: https://www.prisjakt.nu/jamfor/produkter/5198629,5597025,5407...

Huawei Matebook 14 - Ryzen 7 4800H - 11K

Huawei Matebook X Pro - i7 10th Gen + Grafikkort (MX250) - 13K

Windows Surface 3 - i5 10th Gen - 11K

HP Spectre x360 - i7 10th Gen - 12.5K

Anvädningsområden

* Surfande

* Studier

* Film

* Lättare spel med krav "på minst 2GB VRAM a GPU with support for OpenGL 4.3 or newer, and 2GB of VRAM. This requires either an Nvidia GeForce 400 or newer, an AMD Radeon HD 5000 Series or newer, or Intel HD Graphics with an Intel Haswell processor or newer" vilket jag tror alla 4 klarar av.

Rent spontant tänker jag Huawei Matebook 14 men den finns inte i lager just nu och inte ens Huawei verkar veta när den kommer in. Matebook X Pro och Spectre har dessvärre förra generationens intel CPUs men de är så jäkla snygga(Ja, jag vet man borde inte köpa en dator enbart för utseendet när man är vuxen men come on, kolla på dem!). Surfacen har bara en i5a, 8GB Ram och 256GB SSD (övriga har 500-1000GB och 16GB RAM), däremot en väldigt snygg laptop där också som borde klara av det jag ska ha den till. Det jag kanske är mest intresserad av är hur Huawei vs Huawei duellen går men också hur Spectre är, den finns i princip ingenstans förutom hos just HP så det går inte att känna på den innan man köper.

Vad tycker ni? Vad ser ni för för/nackdelar med datorerna jag länkat? Extremt tacksam för er input!

Snålt med portar på de flesta, har ni tips på någon billig USB-C adapter som gör så man får ett par extra uttag (USB/HDMI/Ethernet) så länka gärna!