Förklaring av Dual Rank

Ser att det sprids mer och mer förvirring av vad dual rank egentligen är och hur man kan få det så jag knåpar ihop en liten förklaring

Vi kan börja med att försöka förklara vad Ranks egentligen är, minnesmoduler är uppbyggda av minneschip, dessa minneschip har idag typiskt 8 bit bred bus för kommunikation per chip men det finns 4bit och 16bit också. Minnesbussen för konsument plattformar idag ligger på 64bit per kanal, 128bit för dual channel system så som AMD's AM4 plattform. Det betyder att för just AM4 så har man 64 bit addresserbart minne per kanal, för att kunna addressera mer än så per kanal kan man dela in minnet i flera ranks, detta för att kunna ha större kapacitet än vad som annars vore möjligt med samma densitet på minneschippen.

En rank av minneschip är således 64bit totalt, det kan då exempelvis vara 8st 8bit chip eller 16st 4bit chip, nu kan dessa sitta på bägge sidor på en minnesmodul/sticka eller på bara en sida, det spelar inte in på hur många ranks minnesmodulen i slutändan har.

En single rank modul har då exempelvis 8st 8bit chip eller 16st 4bit chip, en dual rank modul behöver 16st 8bit chip eller 32st 4bit chip, detta då det behövs 64bit per rank av minne.

För att faktiskt få Dual Rank per kanal så måste du alltså fysiskt ha tillgång till 2st ranks av minne per minneskanal, detta kan du då få genom 4st Single rank moduler i dual channel setup varpå varje kanal har tillgång till två ranks. Ett annat sätt är att stoppa i 2st Dual Rank moduler som har 2 ranks på varje minnesmodul/sticka för att få 2 ranks per kanal.

Man kan alltså få Dual rank på en dual channel setup med 2 minnesmoduler och med 4 moduler, du måste inte ha 4 moduler för att få dual rank

Anledningen till att man kanske vill ha Dual rank för just AM4 är att Dual rank har en fördel jämte single rank setup och det är att vid samma frekvens & timings så ger dual rank högre bandbredd och för vissa operationer lägre latens eller rättare sagt kortare väntan på operationer ska bli färdiga. Det är nämligen så att minneskontrollern kan exempelvis ha flera sektioner av minne "öppnat" för omedelbar tillgång på flera olika ranks, så istället för att byta sektioner inom samma rank genom att stänga föregående och öppna en ny i samma rank kan de hoppa till en annan rank där en sektion redan är öppen. Det är bara enstaka operationer som kan utföras samtidigt på detta sätt, du kan exempelvis inte skriva samtidigt till två olika ranks, detta då du är limiterad till buss bredden på 64bit per kanal och en rank är som sagt 64bit. Detta gör att Dual Rank faktiskt kan ge lite mer prestanda.

Nu handlar det inte om några enorma mängder prestandaskillnad och när det gäller spel så kommer det endast synas och märkas om man är näst intill helt cpu bunden, alltså med en kraftig GPU i låg upplösning och hög FPS. Kör man 4K med klen GPU i låg FPS så kommer DR vs SR göra exakt noll skillnad för er.

En annan brasklapp är att tidiga Zen exempelvis hade stora propblem med minneshastighet med något annat än Single Rank setup, detta då dual & quad rank sätter mer press på minneskontrollern, detta har polerats med varje generation av AMD och med Zen2 samt Zen3 som har samma minneskontroller så fungerar Dual Rank utmärkt och når praktiskt taget samma frekvenser som single rank setups. Sitter man med Zen eller Zen+ så kan det faktiskt vara lite av en nackdel med dual rank sett till maximal frekvens möjlig att nå.

ECC

När det kommer till ECC minne så är det lite annorlunda jämte icke ECC, detta då ECC faktiskt är 72bit per rank, en extra 8bit används för felkorrigering, detta görs genom att lägga till ett extra chip om det handlar om 8bit chip för en total om 9st 8bit chip.

Tripple/Quad Rank

På samma sätt som Dual rank så kan man ha tripple eller quad rank per kanal minne, det funkar exakt som Dual rank så vida att för tripple rank behöver man 3st 64bit sektioner av minneschip och för quad rank behöver man 4st. Dessa kan då vara utspridda över 1 modul eller 2 moduler. Tripple rank får man normalt bara genom att kombinera en single rank modul med en dual rank modul på samma minneskanal, exempelvis en 8GB modul med 8st 8bit chip och en 16GB modul med 16st 8bit chip för totalt 3 ranks av minne per kanal (192bit totalt) . En quad rank setup kräver 4st ranks av 64bit minne per kanal, exempelvis 2st moduler av 16GB med 16st 8bit chip per minnesmodul/sticka för totalt 32 chip av 8bit (256bit totalt)

Vilken antal ranks har era minnen?

Om ni tar ned eminenta CPU-Z och kikar under fliken SPD samt väljer en populerad minnes slot för läsning & kikar på följande ställe så framkommer det hur många ranks denna modul har.

Ni får leva med mina paint kunskaper

Här hittar ni CPU-Z

Hur vet man vilka moduler som har SR/DR/QR?

Här är det tråkiga med ranks, ingen tillverkare skriver ut detta när det kommer till "konsument minnen", det blir mer eller mindre att man får gissa eller höra med de som testat olika minnen för att få reda på vilken chiptyp minnena har, baserat på typen av chip & storleken på modulerna så kan man enkelt ta reda på hur många ranks varje modul egentligen har. Kikar man i CPU-Z så ser man också direkt hur många ranks varje modul har men det kräver som sagt hands on innan man vet det, antingen att man själv testar eller någon annan.

Ett enkelt knep till att få dual rank är såklart att använda 4 moduler på en dual channel setup, då får man per automatik minst Dual rank per kanal, nackdelen här är att du kan få Quad rank om det råkar vara dual rank moduler du får och man blir också lite låst till minnesmängden man köper då det är svårare att uppgradera 4st moduler i kapacitet senare jämfört 2 moduler. Exempelvis köper man 4st 8GB moduler idag är de troligen Single rank per modul & då får man dual rank per kanal. Detta låser dock in en på 32GB minne och för att kunna utöka till 64GB exempelvis så måste man i det läget byta alla modulerna till större moduler.