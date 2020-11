LG 34'' UltraGear 34GN850 random no Display port

Att du måste starta om datorn är ett dåligt tecken. När det krånglar med DP brukar man kunna få fart via kabel in och ut. Men också via HDMI när DP fallerar. Så kan man den vägen försöka få igång allt utan att starta om och arbeta mot en svart skärm.

Men om det också är svart över HDMI... Då pekar det tyvärr mer mot kortet eller något som matar kortet.