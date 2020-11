Rode Podmic + Rode PSA-1 Boom Arm + TritonAudio FetHead

Hejsan,

Nu säljer jag mina mikrofongrejer då de tyvärr inte har kommit till tillräckligt mycket användning. Allt är i nyskick och väldigt varsamt använt. Podmic och mikronarmen är inköpta på Komplett i maj 2020. Kvitto finns. FetHead är inköpt på Holmerup musik hösten 2019 och kvitto finns även där. Det följer även med ett vindskydd som passar Podmic (Rode WS2) samt en mikrofonkabel som även den är inköpt på komplett samtidigt som de andra.

Detta är alltså ett grymt paket till den som vill ha riktigt bra ljud oavsett om det handlar om streaming, podcasting eller vanlig gaming med kompisar på discord. Har själv använt detta med både Focusrite Scarlett interface samt en GOXLR Mini vilket har fungerat kanon på båda. För er som inte vet är FetHead till för att öka gainen på mikrofonen då den från början kräver ganska mycket kraft från ljud interfacet.

Nypris för Podmic just nu: 1259 kr (prisjakt)

Nypris för mikrofonarmen just nu: 899 kr (prisjakt)

Nypris för FetHead just nu: ca 700 kr (prisjakt)

Mina priser vid försäljning av delarna separat:

Rode Podmic + Vindskydd + Kabel: 800 kr

Rode PSA-1: 500 kr

TritonAudio FetHead: 350 kr

Paketpris för allt: 1500 kr

Finns i Göteborg för avhämtning. Kan även skickas men då betalar köparen frakten samt betalar i förväg med swish.

Har ni några frågor så skriv i kommentarsfältet eller PM.

Ha de fint.

Mvh,

Andreas

