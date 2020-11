Xbox One X och Playstation 4

Hallå!

Då PlayStation 5 är inhandlat och kommer ta all plats och tid så kanske någon vill köpa förra generationen till förmånligt pris, kanske en julklapp till barnen?

Xbox One X 1TB

1st Elite Controller Vit v1

2st Svarta Controller

Assassin's Creed Origins

Assassin's Creed Odyssey

The Division

Pris idé: 3000kr eller bud

PlayStation 4 1st gen uppgraderad 1TB SSHD

2st Controller

Fifa 14 och 17

Killzone Shadow Fall

Infamous Second Son

Tomb Raider Definitive Edition

The Order 1886

Assassin's Creed Unity

Tekken 7

Farcry 4

Bloodborne

The Division

Destiny

Spider-Man

PES 2016

Final Fantasy X/X2

Pris idé: 2000kr eller bud

Givetvis fås konsolerna systemåterställda och med ström+hdmi kabel.

Handkontroller kommer vara desinficerade.

Bilder kommer upp senare ikväll.

Mvh,

Dragan

Läs hela annonsen här