Hej!

i9 10900K

Dark Rock Pro 4

3090 Rog Strix OC

Corsair RM850X v2

Bequiet Pure Base 500DX med 3x 140mm Silent Wings 3 med vibrationsdämpare

(plus 32gig ram och två M2-diskar)

Har nyligen byggt dator för första gången, och kört den i en vecka nu. Allt verkar fungera bra (enligt mina mått). Allt är helt stabilt hittills och i regel ganska tyst. Allt ligger på ca 35 grader idle. Processorn ligger på 60-90 grader under last och grafikkortet på 60-80 grader (silent mode). Vet inte om det är att betrakta som bra eller inte, men jag tycker att det är acceptabelt eftersom det är så pass kraftiga komponenter.

MEN! De senaste dagarna har jag börjat störa mig på att något vibrerar och brummar under hård last. Har bara testat i Borderlands 3 i 4K just nu - ligger där i 80-100 fps - och där märker jag att detta händer. Brummet låter smått elektriskt, alltså engelskans "buzzing". Och vet inte om jag inbillar mig men jag tycker att jag känner vibrationer genom skrivbordet trots att datorn står stadigt med gummifötter. Jag TROR att det kommer från processorn, men det är svårt att höra. CPU-fläkten är vad jag vet helt korrekt fastsatt; jag drog ju inte för kung och fosterland när jag skruvade fast allt men hyfsat hårt iaf.

Någon som känner igen ljudet? Är något fel? Vad i så fall? Eller kan det vara "normal" coil whine som gör detta? Kan det vara värt att testa att undervolta?

Helst av allt skulle jag vilja ha lugnande besked - kan leva med detta om det inte blir värre - eftersom det var en ren mardröm att sätta ihop datorn och jag vill inte öppna och mecka något mer.

Tack på förhand!