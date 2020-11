Schysst PC för schysst pris till amatör spelare (Budget ca 8 - 10k)

Har på senare tid fått upp mitt spelintresse igen och har konstant småkikat på datorer men inte vågat klicka hem en. Nu känner jag att det är dags! Har kollat på begagnade datorer, då jag verkligen inte kommer sitta och sträck spela varje dag. Det är schyssta priser men är mest orolig för virus och annat skit + att flera är minst två år gamla så maskinen kanske kolar av snart, så har lämnat det och har det som backup. Har hittat flera färdiga datorer på ex, elgiganten, mediamark, webahallen osv för schyssta priser, men vet helt ärligt inte om dem ens är bra? Har även fått ett förslag om att bygga min egna dator. Jag kan vilka komponenter som behövs, men förstår inte vilka som anses som bra. Testade att googla, men det känns som en allt för knepig djungel, så hamnade här för att be om hjälp!

Jag letar efter en, som titeln säger, schysst dator för att schysst pris. Min budget ligger på 8-10k, kan absolut stiga över om det är värt det. Skulle behöva tips på både färdiga datorer och delar för att bygga en egen. Kan absolut inte bygga själv, men har sett att det finns youtube videos och blir jag för mesig fattar jag det som att i alla fall Webhallen och Inet kan hjälpa en (för en kostand såklart men den räknar jag ej in i min budget). Tips på sköna, snygga och tysta tagentbord + datormus uppskattas även! Räknar inte in det i budgeten men får vi in det inom ramen skulle det vara fantastiskt!

Lite om mitt spelande kan vara bra och veta också! Började min "spelkarriär" med League of Legends och är något jag har saknat, så det kommer jag spela på min nya dator. Jag kör även Overwatch och vill börja med Valorant, så en dator som kan hantera dessa spel i första hand är jag ute efter! Är inte petig med den maximala grafiken, utan vill ha ganska schysst grafik så spelen se bra ut men att det körs smooth. Har även varit en STOR Sims nörd genom mina år och kommer fortsätta vara det, så datorn bör passa för det. Men som sagt, behöver inte top grafiken, men vill ligga över medel och att allt flyter på (försöka iaf) utan lagg.

Hit me med alla era bästa förslag och gärna lite övriga tips angående datorer för denna amatör!

PS. Det är en stationär dator jag är ute efter, om det ej var tydligt!