Jag har på sistone haft problem när jag spelar Pubg (är det enda spel jag spelar just nu). Efter ca 30 min spelande, ibland efter ca 2 timmar så startas datorn om och jag får meddelandet "asus anti surge was triggered to protect system from unstable power supply unit". Jag har haft min dator i ca 5-6 år och spelat pubg i över 2 år utan problem, och nu händer detta problem hela tiden senaste två/tre veckorna. Börjar min PSU verkligen lägga av eller ska jag stänga av asus anti surge? Min PSU är Corsair AX860. Jag spelar för övrigt inte så speciellt mycket och använder ej heller datorn särskilt mycket, kanske totalt 15 timmar/vecka.