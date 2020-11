Problem med chrome, edge och vlc.

Hej sweclockers!

Jag har idag stött på ett ytterst märkligt och frustrerande problem.

Har haft datorn igång hela dagen och problemet uppkom på kvällen utan att jag har installerat, uppdaterat etc något.

Det är ett flertal olika symptom samtidigt.

Började med att jag upptäckte att jag inte kunde dubbelklicka på video i chrome för att maximera videon, detta gäller chrome, edge och vlc. Trodde då att det var något fel med musen, att den inte registrerade dubbelklick ordentligt eller så. Men allt annat går att dubbelklicka fram som vanligt. Att maximera video genom att trycka på knappen för maximera fungerar som vanligt. Men för säkerhets skull så installerade jag om Logitech G Hub och avinstallerade musen från enhetshanteraren och startade om datorn. Ingen skillnad.

Upptäckte lite senare att i chrome och edge så går det inte att få fram menyn som uppe till höger som döljer sig under de tre prickarna. Animationen visar på att klick blir registrerade men inget händer. Kan fortfarande komma in på tex chrome://settings om jag skriver det i adressfältet manuellt.

Självklart så är min första tanke att börja googla på det, men nu kommer nästa konstiga problem.

Efter jag gjort en sökning på google och har sökresultatssidan framme så kan jag klicka mig in på en länk utan problem, men om jag backar tillbaka och klickar på vilken annan länk som helst så öppnas fortfarande bara den första sidan som jag gick in på oavsett hur många gånger jag försöker, fram tills jag stänger fliken och gör en ny sökning.

Att backa tillbaka från en sida till en annan kräver allt mellan ett till 30 klick innan den faktiskt backar.

Jag kan öppna en länk genom att mittklicka på länken så det öpnas i ny flik, då fungerar det åtminstone.

Och om jag har klickat mig in på en sida och sedan backat tillbaka och trycker i sökfältet för att göra en ny sökning så även det öppnar den första länken jag tryckte på.

Jag kan inte dra chrome och edge-fönster från en skärm till den andra, men jag kan dra enstaka flikar.

I samband med allt detta så började också vissa skjutreglage agera konstigt. Främst i windowsinställningarna. Om jag ska dra i ett reglage så antingen händer inget, eller så är det en viss fördröjning innan reglaget skjuter iväg åt ett håll.

Det finns säkert andra symptom med men dessa är de jag hittat hittills, varit lite för upptagen med att försöka felsöka.

Saker som jag har gjort för att försöka åtgärda problemen inkluderar följande (men har möjligen glömt något):

Installerat om Logitech G Hub, även provat med äldre versioner.

Installerat om musen i enhetshanteraren.

Installerat om chrome.

Stängt av maskinvaruacceleration i chrome.

Nollställt chrome.

Kört systemfelsökaren i chrome.

Kört Windows defender i preboot-läge

Kört SFC /Scannow

Kört Malwarebytes som hittade en massa PUPs gällande "RelevantKnowledge" men det hjälpte inte.

Testat programmen i felsäkert läge.

Testat att ändra skärmupplösning.

Flertal omstarter.

Uppdaterat windows.

Maskinvaran är följande:

Tangentbord: Logitech G915

Mus: Logitech G913

PowerPlay-musmatta

Intel I7 6700k

32GB RAM

Asus Z170 Pro Gaming

Corsair 750W nätagg

Övriga komponenter/kringutrustning kan jag inte tänka mig vara relevanta.

Har någon några idéer? Jag är helt fast.

Behövs någon info så bifogar jag självklart vad ni än frågar efter.

Tack för att du har tagit dig tid att läsa detta inlägg.

//M