PS5 som UHD spelare?

Ps5 standard versionen kan ju spela UHD skivor också men ser att Sony inte har lagt in stöd för Dolby Vision, hur stort ”problem” är det när det ”bara” blir vanlig HDR?

Kör det mesta av mitt material via AppleTV 4K som stödjer Dolby Vision och har en Philips OLED som fixar både HDR10+ och DV, men funderar på om man skulle köpa t.ex. Lord of the Rings 4K på skiva.

Nu har jag inte ens en Ps5 än då, men det får man väl också till slut... (bokning Nov 2019... )