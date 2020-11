PS4 till sonen

Skrivet av Bighultsfred: Hej har en PS4 PRO med

2 orginal handkontroller

1st orginal laddställ till dessa 2 handkontroller

1st orginal "media Tv-dosa" för att styra dvd/blueray uppspelning med

15st spel Lego Dimension inklusive 20 olika legofigurer/fordon

Uncharted 4: A thiefs End

Uncharted: The Lost legacy

The Last of ous Remastered

Driveclub

Assassins creed Black flag

Assassins creed Unity

Assassins creed Syndicate

Assassins creed Origins

Assassins creed Odyssey

Rayman Legends

Tomb raider definitive edition

Red dead redemption 2

Lego harry Potter collection

Horizon Zero Dawn Hade tänkt mig 4000kr för allt men eftersom de snart är jul så kan du få det för 3500kr :)?? är det intressant? Mvh

Martin Sonefors Gå till inlägget

this is probably one of the best offers you will get here for a PS4 ! FREE UP!

*Add some pictures with the console, controllers, stand and games, so he can see the state of them.