P600S diskmontering helt åt skogen?

Skrivet av Birkus: Halloj, Har byggt in mig i Phanteks P600s under dagen. Trevligt på det stora hela men 2 frågetecken dök också upp. Hur i hela helvete är det tänkt att man ska montera 2.5" SSD:er på baksidan? Skruvarna som fäster vaggan i chassit blir otillgängliga så fort man satt disken i vaggan. Bild: https://i.imgur.com/tlbuXQc.jpg Kom runt det denna gång genom att ta bort vaggan i mitten först, då gick det att skruva fast den vänstra vaggan i chassit och sen skruva fast SSD:n i den från sidorna. Men det funkar ju inte om man tänkt använda alla vaggor. Man kommer inte åt med skruvmejseln på sidorna om det är vaggor med SSD:er i vägen. Manualen är så lagom hjälpsam... Gå till inlägget

För mig känns det uppenbart att man först ska montera in disken i vaggan, och sen placera vaggans större hål över skruvarna i chassit, trycka in, och sen dra ner/klämma fast under gummibrickorna.

Det är inte nån särskilt bra lösning jämfört med andra, men det är nog så det är tänkt.