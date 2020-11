Blivit lurad på en PS5, finns det något sätt att få tillbaka pengarna?

Skrivet av Weestman: Var med om samma sak på en blocketannons där de skicka ID-handling, kontrakt osv. Kändes säkert helt enkelt. Var ju en betydligt mindre summa än din dock (ca 2000kr). Den här killen hade typ avregistrerat sig som svensk haha. Men om du fått hans ID-kort + det stämmer överens med swish eller hur du nu så är det ju relativt säkert att det är samma person iaf. Polisanmälan är det enda rätta. Blev uppringd ca 3 månader efter polisanmälan om att skicka saker till polisen osv så bevisligen jobbar det på sådant här också även om det tar tid att utreda och knappast är prio 1. Gå till inlägget

Det dom gör i en del fall numer är:

B säljer en vara, bedragare C kontaktar B och vill köpa men kräver kopia av ID-handling innan betalning.

C har annons uppe på detsamma som B säljer.

A kontaktar C och vill köpa, ber om kopia av ID-handling, C skickar B’s ID-handling och mobilnummer för swish

C har berättat för B att hen inte har pengarna just nu utan har bett en polare swisha (som då är A i det här fallet)

När B har fått betalat så skickar B varan till C.

Både säljare och köpare har alltså blivit blåsta av bedragaren.