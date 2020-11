Samsung Odyssey 5K C49RG90S 49" till MacBook Pro M1

Hejsan!

Elgiganten rear nu ut Samsung Odyssey 5K C49RG90S 49" 120Hz för 8490 kr.

https://www.elgiganten.se/product/datorer-tillbehor/datorskar...

Jag har en ny Macbook Pro M1, och undrar om jag kan få ut alla 120Hz i högsta res med hjälp av dock / adapter / kabel. Har googlat runt i timmar utan att bli riktigt klok. Dessutom är M1 macbooksen något speciella när det gäller just monitor support. I denna tråd kan man snöa in sig i oändlig läsning gällande ämnet:

https://www.sweclockers.com/forum/trad/1555992/sok?searchid=5...

Dessutom har vi lite videor som tillfört kunskap:

https://www.youtube.com/watch?v=lha_Ye7T1jE

https://www.youtube.com/watch?v=KiTdpXA9jvE&t=153s

Andra diverse trådar som tillfört lite kunskap:

https://www.reddit.com/r/Monitors/comments/fcym83/can_a_usb_c...

https://www.reddit.com/r/ultrawidemasterrace/comments/fa5khm/...

https://www.dell.com/community/XPS/Which-connector-to-drive-a...

https://www.reddit.com/r/ZephyrusG14/comments/j27wlj/do_any_d...

https://www.reddit.com/r/ultrawidemasterrace/comments/eec4qc/...

Högst oklart om M1 macsen stödjer 32:9. Kolla dessa länkar:

https://www.reddit.com/r/mac/comments/jvwju9/new_macbook_pro_...

https://discussions.apple.com/thread/252055982

https://www.reddit.com/r/macmini/comments/jxpnre/mac_mini_m1_...

https://discussions.apple.com/thread/252032548

Enligt sista kommentaren på översta länken funkar det på M1 macen, inte riktigt enligt vissa andra. Någon här som provat? Om så är fallet tror jag bästa lösningen är att köpa denna :

https://www.amazon.com/gp/product/B06Y5N3YCD/ref=ppx_yo_dt_b_...

De säger:

DisplayPort 1.4 doubles the bandwidth of DisplayPort 1.2 to support an 8K 30Hz or 4K 120Hz display. DSC 1.2 allows even higher resolution such as 8K 60Hz and 4K 240Hz to be transmitted over a single cable. Future-proof your work station with this powerful and versatile USB-C hub.

Så borde funka perf + att den har pass trough chargning så att jag endast behöver koppla in 1 kabel i macbooken. Vad tror ni?