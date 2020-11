SSDs får sämre och sämre hållbarhet

För att öka diskarnas minne så skrivs fler värden i samma cell.

Det gör att cellen slits snabbare.

SLC 1 bit per cell

MLC 2 per cell

TLC 3 per cell

QLC 4 per cell

SLC är mest hållbar, QLC är minst hållbar.

Ibland skriver tillverkare MLC x-bitar också. tex MLC 4 bit, då är det samma som QLC.

Det är viktigt att kolla upp detta när man köper en SSD.

Och att kolla upp TBW värdet som anger hur mycket data som kan skrivas till disken innan celler börjar gå sönder.

När TBW värdet är uppnått så börjar celler gå sönder i allt snabbare takt desto mer data som skrivs till disken.

Disk Writes Per Day? Vad defineras som en skrivning? Antalet celler som skrivits till? Mängd data? Tillfällen data skrivs? Väldigt otydligt.

Varför skulle ditt sätt vara bättre än TBW?

TBW anger ju hur länge disken håller. Skriver du så mycket ja då har du skrivit så mycket. Enkelt tycker jag.

Diskens firmware ser till att skrivningar fördelas jämnt på celler så att inte vissa slits ut snabbare.

TBW är även anpassat för att räkna med att typ 90% av alla läsningar och skrivningar är på 5% av datan på disken.