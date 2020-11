Hej. Jag köpte en bild på fiverr av en person med min logga för min twitch kanal. Jag fick en färgad bild och en vit som man kan fylla i själv tydligen, för det funkar via paint. Men via paint hittar man inte lager och sånt. Nu undrar jag om någon här känner till ett program som ine kostar jättemycket eller som är gratis så att man kan fylla i bilden därifrån, det är en 3D bild. Kan skicka den via PM så ni kan kontrollera det närmare.