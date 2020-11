HP Omen 30L GT13-0155no – NVIDIA® GeForce RTX™ 3080

Förutsättning; Bygga själv är inget alternativ.

Genom Benify kan jag köpa denna dator för 19 990 kr;

https://store.hp.com/SwedenStore/Merch/Product.aspx?id=2S3Q6E...

Intel® Core™ i7-10700K (3,8 GHz basklockfrekvens, upp till 5,1 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 16 MB L3-cache, 8 kärnor)

NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 (10 GB GDDR6X dedikerat)

512 GB WD Black PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD

HyperX® 16 GB DDR4-3200 XMP RGB SDRAM (2 x 8 GB)

Windows 10 Home 64

Jag slog i helgen till på den HP Omen som Elgiganten sålde för 13 900 kr.

https://www.elgiganten.se/product/datorer-tillbehor/stationar...

AMD Ryzen 7 3700X

NVIDIA GeForce RTX 3070 graphics

16 GB DDR4 RAM, 512 GB SSD

Windows 10 Home 64

Jag är en periodare när det gäller gaming och primärt är det COD Cold War som lockar och driver behovet av en ny speldator.

Budgeten är inte så viktigt, utan mer vilken av de här två som ger mig mest bang for the bucks, ger 3080 med i7 10700 K värd 7 000 kr mer bang for the bucks så tar jag den.

Input tas gärna emot.