Feedback på ny workstation / speldator med 5900x uppskattas

Skrivet av orig_rejser: Vad är det för last? Stora databaser, virtualisering?

Skiljer sig ju lite i specen.

T.ex. stora databaser är ju antal diskar minst lika viktigt som ram och cpu så du kan dela upp logg osv.

Kommer den köra server med desktop eller vanlig windows? (antar windows och inte linux eftersom den ska spela lite också). Är det viktigaste workstation eller spel?

Tillförlitlighet under längre tid eller prestanda?

Bra frågor!

Gällande last körs virtualisering då och då, men belastningsmässigt främst egenbyggd simulering som skalar bra med antal trådar (och minne, mängd viktigare än hastighet). Inga tunga databaser.

Windows för spel och viss utveckling, men multibootar med Linux i dagsläget för vissa saker och kommer nog köra mer workloads där framöver.

50/50 spel/workstation skulle jag säga.

Jag kör inte 24/7, utan det är last under timmar i taget oftast. Koda, kompilera, testaköra, etc. Så inga krav på server-uthållighet.