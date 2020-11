Mjukvara för inspelning intervju.

Tjenare!

Jag och min uppsatspartner skriver just nu vårt examensarbete och kommer i slutet på veckan genomföra intervjuer som måste spelas in för att kunna transkriberas och analyseras.

Min fråga är vad hur ni skulle ta er till för att få så bra inspelningar som möjligt och vilket program som används enl följande:

- Somliga intervjuer sker via Zoom meetings och vissa sker fysiskt. Finns det program som smidigt kan spela in det ljud som hörs genom datorn på ex zoommöten och sedan kan ändras för att spela in med datorns egen mick när fysiska möten görs? Kan tänka mig att köpa en mindre mic för ex USB.

- Önskemål om att sedan kunna spela upp ljudfilen i en något lägre hastighet för att slippa stoppa/starta den när den skall transkriberas.

Tacksam för alla tips!